Cengiz attı Marsilya kazandı!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 12'nci haftasının son karşılaşmasında Clermont takımına konuk oldu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 25'inci dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu skorla Marsilya, puanını 22'ye yükselterek 3'üncü sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması
- Hülya Avşar'dan 'Fatma Girik' açıklaması
- Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu
- Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' açıklaması
- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin peş peşe açıklamalar
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Dikkat! AFAD uyardı: Sel ihtimali var
- Anket şirketi sahibinden Soylu'ya yanıt
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 ve F-35 açıklaması
- Okullar ne zaman kapanacak?