Cenk Özkacar: Lyon'a güçlü bir şekilde dönmek istiyorum

21 Eylül 2021 Salı, 10:42

Yaklaşık bir yıl önce Altay'dan Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'a transfer olan ve bu yıl Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralanan 20 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, kariyer ve gelecek hedefleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Özkacar, "Bu sene için en büyük hedefim burada iyi bir sezon geçirip, ardından Lyon'a en güçlü şekilde dönmek" dedi.



Altay'dan Fransız ekibi Lyon'a transfer sürecini anlatan Cenk Özkacar, "Transfer görüşmeleri; 2 sene önce, Covid-19'un başladığı ve liglerin ara verildiği dönemde başladı. O zamanlar gazetelerde adıma transfer haberleri çıkıyordu. İlgilenen kulüpler ve gelen teklifler oldu. Bu tekliflerin çoğu Süper Lig ekiplerinden gelmişti. Fakat biz daha sezon bitmeden çok erken olacağını düşündük çünkü o zaman Altay ile Play-off hedeflerimiz vardı. Play-off hedefinde kötü etkilenmemek ve takıma tamamen destek olmak içim sezon sonuna kadar transfer konusunu rafa kaldırdık. Sezon sonunda ise Süper Lig'den kulüplerle görüşme sağladık. Lyon'un beni takip ettiği ve transfer ilgisinin olduğu, transfer olma ihtimalimin bulunduğu bir dönem içerisindeydik. Bu dönem, Avrupa'ya transfer ihtimalim düşük dahi olsa beklenilmesi gerektiğini ailemle konuşuyorduk. Bizim en büyük hedefimiz Avrupa'da futbol oynamaktı. Transfer döneminde bunun ümidi ve hayaliyle yaşadık. Hatta tatilden sonrasına ertelemiştim transfer dönemini. Lyon ile olan transfer görüşmemi tatildeyken yapmıştım. Öyle bir zamana denk gelmişti. O zaman çok bekledik ve Lyon'un transfer teklifiyle beraber Türkiye'deki transfer opsiyonlarını tamamen kapattık. 2 sene önce Lyon'dan gelen tekliften sonra, kariyerimi yol çizmek istediğim ve en büyük hayalim olan Avrupa'da futbol oynamayı gerçekleştirmiş oldum" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DE EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN GELMİŞTİ"

Süper Lig'den gelen tekliflere değinen Özkacar, "2 sene öncesinde Trabzonspor ile görüşmüştük. Ailem, babam ve menajerimle beraber bir görüşme gerçekleştirmiştik. O zamanki durum şartlarına göre anlaşma sağlanmamıştı. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da ilgisi vardı. Sözleşme üzerine görüşmek için tek adım Trabzonspor'dan geldi. Dediğim gibi her zaman Avrupa'dan gelecek bir teklifi bekliyorduk. En ciddi şekilde Trabzonspor'du o zaman söyleyebileceğim. Ahmet Ağaoğlu ile menajerim görüşmüştü fakat bu süreçten sonra Avrupa işi gerçekleşince, Türkiye'deki tüm opsiyonları ortadan kaldırdık" diye konuştu.



Bu sene Lyon'dan Belçika ekibi OH Leuven'e kiralanan Cenk Özkacar, saha içi ve saha dışında kendisini geliştirebileceği bir proje takımına geldiğini söyledi. Avrupa'da oynadığı futbolun herkesin görmesini sağlayabileceği bir duruma gelmek istediğini vurgulayan genç stoper, "Lyon'da; hemen geldin, oyna gibi mükemmel bir performans görmek isteyen bir sistemin içerisine girmedim. Beş yıllık kontratımın neden beş yıl olduğunun bana açıklamasını yaptılar. Hedef olarak, üçüncü ya da dördüncü senemde ciddi bir performans bekleyebilecek duruma geleceğimi söylediler. İlk sene için kupada Monaco'ya karşı sadece 10 dakikalık süre aldım. Herkes açısından ya da spor medyası tarafından kaybedilen bir yılmış gibi gözüktü, belki de öyle. Hiçbir zaman buna inanmadım. Çünkü orada geçirdiğim 1-2 yılda kendimi geliştirmek adına saha içerisinde ve dışarısında çok çalışmalar yaptım. Orada dünyanın en iyi stoperleri arasına girebilecek Marcelo ve Denayer ile; santrfor ve kanat bölgesinde oynayan Depay, Kadewere, Ekambi gibi isimlerle bir yıl boyunca antrenman yapabilmek kendimi geliştirmemi sağladı. Onlara karşı antrenmanda savunma tekniklerini geliştirmek, pozisyon bilgisi ve pozisyon alma yeteneğimi en üst seviyeye taşımak için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.







Leuven'e kiralık olarak transfer olarak iyi bir karar verdiğini düşündüğünü söyleyen genç savunmacı, "Avrupa'da futbol oynayıp, oynadığım futbolu herkesin görmesini sağlayabileceği bir duruma gelmek istiyorum. Altay'da bu şans geldi, oynadım. İnsanların beni iyi bir oyuncu olma profilinde gördükleri bir duruma gelebildim. Avrupa'da sadece Türkiye'de yaptığım işler maalesef yeterli olmadı. Avrupa'da insanlar buradaki başarını görmek istiyor. Lyon tarzı büyük bir kulüp, bunu görmek isteyecektir. Ben de bu sene daha çok forma şansı bulabileceğim ve kendi futbolumu geliştirebileceğim, saha içerisinde ve dışarısında kendime bir şey katabileceğim bir proje takımına geldim. Bu proje içerisinde OH Leuven'e kiralık olarak geldim. Gün geçtikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Kariyerim adına iyi bir karar verdiğimi hissediyorum. İyi bir başlangıç oldu. Babam, 'Filmin başı değil, filmin sonu' der her zaman. Bu sezonu başlangıcı iyi ama sonunu da aynı şekilde getirmem gerekiyor. Ne kadar maksimum sayıda maç oynar ve sahada efor sarf edersem bu bana Lyon'a döndüğüm zaman bir güç olacaktır. Kendimi daha iyi hissetmeme neden olacaktır. Şu an için her şey yolunda. Adaptasyon sürecinde takım arkadaşlarım hemen takım içerisine beni dahil etti, benim burada iyi hissetmeme neden oldular. Avrupa'daki ailemden uzak ikinci yılım olmasına rağmen, bu sene burada büyük bir ailenin içerisinde olduğumu bana hissettirdiler" şeklinde konuştu.

"LYON'A GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUM"

Önümüzdeki senelerde Lyon'da kalıcı olmak istediğini dile getiren 20 yaşındaki oyuncu, "Bu sene için en büyük hedefim burada iyi bir sezon geçirip, ardından Lyon'a en güçlü şekilde dönmek. Seneye Lyon'a gittiğim zaman oradaki yapının içerisinde bulunmak ve oynayabileceğim maksimum maç sayısını oynamak istiyorum. Orada oynadıktan sonra benim hakkımda oluşturacakları bir kariyer planlaması ve benim menajerlerimin ortak çalışmasıyla daha iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. Ben nasıl kendi hakkımda birçok şeyi düşünüyor ve birçok hayal kuruyorsam onlar da değer verdikleri bir genç futbolcu hakkında her türlü planlamayı kendi içlerinde yapıyorlar. Öncelikli hedefim bu seneyi tamamlamak. Lyon'da maksimum maç seviyesine ulaşıp, kendi kariyerimin yukarıya doğru gidişatını tamamen hızlandırmak ve yukarı doğru çekmek" açıklamasında bulundu.



2 yılın ardından milli takım kadrosuna çağrıldığını söyleyen Cenk, "OH Leuven'de 6 maç oynayıp, Ümit Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil olmuştum. Fakat Belçika ve İskoçya'ya maçlarında şans bulamadım. Her zaman hayatımda ve kariyerimde tercihlere açık olmuşumdur. Benim için sorun değil, daha büyük hedefim olan A Milli Takımı kendi içimde barındırıyorum. Burada her hafta oynadığım maçlarda kendimi daha çok geliştirip, saha içerisinde ve dışarısında daha net ve daha olgun bir karakterde olmak için elimden gelen tüm çalışmaları yapıyorum. En büyük hedefim A milli Takımı'nda olmak. Bunun adım adım ilerlemesini istiyorum. Böyle ilerlemesi daha iyi olacaktır. Şimdi o bölgede oynayanlar çok büyük başarılar elde etmiş ve uzun yıllardır Avrupa'da mücadele eden oyuncular. Öncelikli hedefim A Milli Takımı'nın geniş kadrosunda bulunabilmek. Daha sonraki zamanlarda elbette ben de sahada olmak istiyorum. Olduğumu zaman da elimden gelenin en iyisini değil daha fazlasını yapacağımı her zaman için hissediyorum" dedi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Fransız stoper Raphael Varane'yi idolü olarak gördüğünü söyleyen Özkacar, "Küçüklüğümden beri örnek aldığım bir isim. Raphael Varane'yi kendime örnek alıyorum. Çünkü o da benim gibi 1.90 boylarına yakın ve boyunun uzunluğuna rağmen atletik yapısı iyi bir defans oyuncusu. Sertliğini de bu atletik yapısına ekleyen bir isim. Takım arkadaşlarımın da benzettiği isim gibi olmanın hayalini kuruyorum. Onun sakinliğini çok beğeniyorum. Zamanla ona daha çok benzeyeceğimi ve onun gibi oynayabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Eski kulübü Altay'ın sezona iyi başlangıç yaptığını belirten genç stoper, "İyi başlangıç yaptılar. Uzun bir zaman sonra Süper Lig hasretini dindirmesinde çok büyük emeği olan Özgür Ekmekçioğlu'na kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Ekmekçioğlu, kariyer gelişimimde çok büyük desteği olan birisi. Süper Lig'de kalıcı bir Altay olması gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun bir süre sonra, İzmir'in en büyük kulübü Süper Lig'de. Yeniden burada kalıcı olmak ve yeniden bu ligde mücadele etmek Altay'a ve camiaya iyi gelecektir. Bu yıl için de en hayırlısını diliyorum ve maçları her zaman takip ediyorum" diye konuştu.