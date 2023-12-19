Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:25
Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Chelsea, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Blackburn Rovers'ı 2-0 mağlup etmişti.

Newcastle United ise Manchester United deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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