Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Chelsea, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Blackburn Rovers'ı 2-0 mağlup etmişti.
Newcastle United ise Manchester United deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!