Club Brugge - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, kendi sahasında Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:00
Club Brugge - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.

B Grubu karşılaşmasında Belçika ekibi Club Brugge, kendi evinde Portekizli kulüp Porto'yu konuk edecek.

CLUB BRUGGE - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydelstadion'da oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

CLUB BRUGGE - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Club Brugge, gruptaki 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid ile golsüz berabere kalmıştı.

Porto ise deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etmişti.


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