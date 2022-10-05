Club Brugge'ye Atletico Madrid de 'Dur' diyemedi!

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Club Brugge, sahasında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:41
Club Brugge'ye Atletico Madrid de 'Dur' diyemedi!
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Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Club Brugge, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan maçı Club Brugge kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı ve 3'te 3 yapmayı başardı.

Club Brugge maçın 36. dakikasında Sowah ile 62. dakikasında Jutgla'nın golleriyle maçı kazanırken Atletico, 76'da Griezmann'ın penaltısını gole çeviremedi ve sahadan boyunu bükük ayrıldı.

Bu sonuçla Club Brugge 3 maçta gol yemeden 9 puana yükselirken Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.


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