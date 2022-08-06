Cornelius tutulmuyor
Trabzonspor’un yıldızı Cornelius, yeni sezonda gollerine devam ediyor.
Geçen hafta yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Sivasspor’a attığı 2 golle Bordo-Mavililere Süper Kupa’yı kazandıran Danimarkalı forvet, Süper Lig’in ilk maçında da İstanbulspor filelerini de havalandırıp takımına 3 puanı getirdi. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hamsik’in yokluğunda Siopis ilk 11’de görev yaptı. Sağ stoperde yine Dorukhan forma giydi.
‘HİKÂYE ZENGİNLEŞECEK’
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Geçen hafta burada Süper Kupa’yla başladık. Kupa almak son derece önemli. Bu hikâyeyi zenginleştirmek istiyoruz. 2 hafta sonra da hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemesine en iyi şekilde hazırlanmak. Bugün lige iyi başladık, sonrasında Şampiyonlar Ligi hedefini yakalamak istiyoruz” dedi. Öte yandan Trabzonspor 20 yaşındaki forveti Enis Destan’ı Polonya takımı Warta Poznan’a 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.
10 BİN TRABZONLU
Mücadele 17 sezon sonra Süper Lig’e çıkan İstanbulspor’un ev sahipliğinde oynanırken karşılaşmayı 10 bine yakın Trabzonsporlu taraftar izledi. TFF’nin yeni projesi kapsamında maç öncesi Madrigal Grubu kısa bir konser verdi.
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