Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşına Whatsapp'tan isyan etti!

20 Kasım 2021 Cumartesi, 14:19

Manchester United'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından krizler bitmek bilmiyor. Teknik Direktör Solskjaer'in uzun süredir tartışılmasının ardından Ronaldo'nun da Norveçli teknik adamın takımı yönetiş şeklinden memnun olmadığı iddia edildi.

Manchester United'ın bu sezonki durumundan mutsuz olan Cristiano Ronaldo, beklenmedik yenilgilerin ardından teknik direktör Solskjaer'i bunda sorumlu görüyor.

ESKİ TAKIM ARKADAŞIYLA YAZIŞTI

Gazeteci Miguel Delaney'in haberine göre, Cristiano Ronaldo eski bir takım arkadaşıyla sürekli temas halinde. Portekizli yıldız son günlerde Solskjaer'den memnun olmadığını eski takım arkadaşıyla whatsapp üzerinden yaptığı mesajlaşmalarda Norveçli teknik adamdan kelimenin tam anlamıyla bıktığını ve onunla bu işin olmayacağını söyledi. Sürekli olarak Alex Ferguson dönemini kıyaslayan Ronaldo'nun eğer durumun düzelmemesi halinde sezon sonu ayrılması da gündemde.