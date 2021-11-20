Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşına Whatsapp'tan isyan etti!
Cristiano Ronaldo son günlerde eski bir takım arkadaşına teknik direktör Solskjaer'den memnun olmadığını söyledi.
Manchester United'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından krizler bitmek bilmiyor. Teknik Direktör Solskjaer'in uzun süredir tartışılmasının ardından Ronaldo'nun da Norveçli teknik adamın takımı yönetiş şeklinden memnun olmadığı iddia edildi.
Manchester United'ın bu sezonki durumundan mutsuz olan Cristiano Ronaldo, beklenmedik yenilgilerin ardından teknik direktör Solskjaer'i bunda sorumlu görüyor.
ESKİ TAKIM ARKADAŞIYLA YAZIŞTI
Gazeteci Miguel Delaney'in haberine göre, Cristiano Ronaldo eski bir takım arkadaşıyla sürekli temas halinde. Portekizli yıldız son günlerde Solskjaer'den memnun olmadığını eski takım arkadaşıyla whatsapp üzerinden yaptığı mesajlaşmalarda Norveçli teknik adamdan kelimenin tam anlamıyla bıktığını ve onunla bu işin olmayacağını söyledi. Sürekli olarak Alex Ferguson dönemini kıyaslayan Ronaldo'nun eğer durumun düzelmemesi halinde sezon sonu ayrılması da gündemde.
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