Cristiano Ronaldo: Henüz bir şey kazanmadık

25 Mart 2022 Cuma, 10:36

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından Türkiye maçı sonrası paylaşım yaptı.

Yıldız oyuncu Ronaldo, henüz bir şey kazanmadıklarını belirterek Katar'a gitmek için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası yolunda ilk adım atıldı, henüz bir şey kazanmadık, hiçbir şey elde etmedik. Rakibimize saygı duyarak ve yeteneklerimize inanarak ciddi ve odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güç bizde, Katar'a gidiyoruz."