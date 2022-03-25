Cristiano Ronaldo: Henüz bir şey kazanmadık
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e elendiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ronaldo, Türkiye galibiyetiyle hiçbir şeyin kazanılmadığını hatırlattı.
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından Türkiye maçı sonrası paylaşım yaptı.
Yıldız oyuncu Ronaldo, henüz bir şey kazanmadıklarını belirterek Katar'a gitmek için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Kupası yolunda ilk adım atıldı, henüz bir şey kazanmadık, hiçbir şey elde etmedik. Rakibimize saygı duyarak ve yeteneklerimize inanarak ciddi ve odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güç bizde, Katar'a gidiyoruz."
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