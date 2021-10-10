Daum, Kuntz ile aralarında geçen milli takım konuşmasını anlattı

10 Ekim 2021 Pazar, 12:12

Christoph Daum, Almanya'da Bild gazetesinin düzenlediği bir yayına katıldı. Yayında A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili gelen soruya, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim." dedi.

Kuntz'a bir tavsiye verecek olsa Almanya U21 Milli Takımı'ndan sonra Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

Daum, Almanya Milli Takımı'nı 15 sene çalıştırdıktan sonra görevini bırakan teknik direktörü Löw hakkında "Löw ne yazık ki son dönemlerinde bazı oyuncuların eski günlerine bakarak takımlar seçti. Performans ilkesine sadık kalmadı. Oyuncuları yanlış pozisyonlarda kullandı. Böylece en güçlü Almanya'yı ortaya koyamadı." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Alman teknik direktör Christoph Daum, kariyerinde birçok takım çalıştırırken, Türkiye'ye ilk olarak 1994 senesinde Beşiktaş ile geldi. Bayer Leverkusen'e gittikten sonra 2000 senesinde Beşiktaş'a tekrar gelen Daum, sonrasında 2 kez Fenerbahçe ve son olarak da Bursaspor da görev yaptı.

Daum Türkiye kariyerinde, Fenerbahçe ile iki, Beşiktaş ile bir Süper Lig zaferi yaşadı. Aynı zamanda toplamda bir Türkiye Kupası ve iki Türkiye Süper Kupası kazandı.



