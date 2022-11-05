Dimitris Itoudis: Bizim lügatımızda pes etmek yok

05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:04

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Barcelona karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Dimitris Itoudis yaptığı açıklamada iyi oynamadıklarını ancak maça tutunmayı başardıklarını belirterek kesinlikle pes etmediklerini ve taraftarlara karşı olan sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

Itoudis'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Öncelikle Barcelona'yı tebrik ediyorum. Biz çok iyi başladık ama ikinci çeyrekten itibaren onlar daha istekliydi. Oyuncularımızı çok daha iyi savundular. Üçüncü çeyrekte de sayı atamadık. Alışık olduğumuz şekilde üçlüklerimizi atamadık ama başka bir yol bulduk. Bütün takım oynadı. Benchten gelen Melih, Şehmus, Metecan katkıda bulundu. Maçın boyutunu değiştirdiler. Performansımız muhteşem değildi ama maça tutunmayı başardık. Pes etmedik, bizim lügatımızda kesinlikle pes etmek yoktur. 30 milyon taraftarı temsil ediyoruz. Karakter çok önemli. Biz onları temsil ediyoruz. O yüzden pes etmek yok. Bazı detaylar var bugün, o da bize ders oldu. Önümüzde hem lig, hem de EuroLeague açısından çok uzun bir maraton var."