"Dört Büyükler" sosyal medyada da yarışıyor

Türkiye'nin en çok taraftara sahip "Dört Büyükler" olarak adlandırılan kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, spor alanındakine benzer şekilde sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı ve etkileşimleriyle de rekabet halinde.

Dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan ve artık insanların vazgeçilmezi haline gelen internet, spor sektöründe de insanların en çok etkileşim kurduğu alan haline geldi. Günümüz spor dünyasında, neredeyse sosyal medya hesabı olmayan ve açıklamalarını, transferlerini, etkinliklerini bu mecradan açıklamayan kulüp kalmadı.

Türkiye'de hem taraftar sayısı hem de tarihleriyle ülkenin en köklü kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, sahadaki rekabetleri kadar, internetin yaygınlaşmasının avantajıyla sosyal medya alanlarında açtıkları hesaplarla da yarışıyor.

Bu kulüplerin 2022-2023 sezonu öncesi sosyal medya hesapları, takipçi sayıları ve etkileşimleri AA muhabiri tarafından istatistiki olarak derlendi.

TWITTER, FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA GALATASARAY ZİRVEDE

En önemli sosyal medya mecralarından biri olan ve kulüplerin açıklamalarını, yeniliklerini, transferlerini, etkinliklerini açıklamak için öncelikle seçtikleri Twitter'da, takipçi sayısı bakımından Galatarasay'ın liderliği dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'da 11.5 milyon takipçiye sahipken, Fenerbahçe 9.4 milyon, Beşiktaş 5 milyon ve Trabzonspor da 1.9 milyon takipçi sayısına erişti.

Facebook'ta ise yine Galatarasay, 12 milyon takipçi sayısıyla diğer kulüplerin önünde gözüküyor. Galatasaray'ı 8.6 milyon takipçiyle Fenerbahçe, 5.5 milyon takipçiyle Beşiktaş ve 997 bin takipçiyle de Trabzonspor izliyor.

Büyük takımların, artık video paylaşımı yapılabildiği için son zamanlarda daha da popüler hale gelen sosyal medya ağlarından Instagram'da da rekabetleri sürüyor. Bu alanda Galatasaray 11.4 milyon takipçiyle ilk sırayı alırken, ikinci sırada 8 milyon takipçiyle Fenerbahçe, üçüncü sırada 4.9 milyon takipçiyle Beşiktaş ve dördüncü sırada da 1.1 milyon takipçiyle Trabzonspor bulunuyor.

YOUTUBE VE TİKTOK'TA FENERBAHÇE ÖNDE

Video paylaşım alanı Youtube'da Fenerbahçe, 2 milyon 290 bin aboneyle en fazla abonesi olan kulüp durumunda.

Bu alanda Galatasaray 2 milyon 60 bin aboneyle Fenerbahçe'yi takip ederken, Beşiktaş 1 milyon 10 bin ve Trabzonspor da 292 bin abone sayısına ulaştı.

En yeni video paylaşım alanlarından biri olan ve kısa video paylaşımı özelliğiyle dünya çapında yaygınlaşan Tiktok'ta da takımlar arasındaki rekabet devam ediyor.

Bu alanda Fenerbahçe, Galatarasay ve Beşiktaş resmi hesaplar açarken, Trabzonspor'un henüz resmi bir hesabı bulunmuyor.

Tiktok'ta Fenerbahçe 956 bin 300 takipçiye sahipken, Galatarasay 638 bin 200 ve Beşiktaş da 359 bin 800 takipçiyle Fenerbahçe'yi izliyor.

MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERLERİ ETKİLEŞİM REKORU KIRDI

Sosyal medya sayesinde, kulüplerin takipçi sayısı ve abone sayıları kadar, taraftar ile kamuoyu etkileşimleri de ölçülebilir hale geldi. Sosyal medya platformlarından paylaşılan videolar, izlenme rekorları kırıyor. Bu konuda en büyük etkileşime ise Fenerbahçe sahip.

Sosyal medya araştırmalarıyla bilinen "Deportes&Finanzas"ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe resmi Twitter hesabının Ocak 2021'de 25,3 milyon etkileşim alarak spor takımları bazında bir dünya rekoru kırdığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlarda en çok etkileşim alanlar, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferlerini duyurduğu videolar olmuştu.

Mesut Özil transferinin duyurulduğu 24 Ocak 2021 tarihli videolu paylaşımı, o dönem 295 binden fazla beğeni, 95 binden fazla retweet alırken, 11 binden fazla alıntılandı. İrfan Can Kahveci'nin transferinin duyurulduğu video ise 225 binden fazla beğeni, 43 binden fazla retweet almış ve yaklaşık 8 bin kere alıntılandı.

Aynı dönemde Fenerbahçeli taraftarların, Mesut Özil'i taşıyan uçağın, Londra'dan kalktıktan sonra nerede olduğunu dakika dakika takip etmesi de bir dünya rekoru sayılmıştı. Uçuşlarla ilgili detaylı bilgiler veren "flightradar24" sitesinde en çok takip edilen uçuş, 300 binden fazla kişiyle Mesut Özil'i taşıyan "KOC10" uçağının yolculuğu olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR'UN KUTLAMA VİDEOSU 12.2 MİLYON İZLENMEYE ERİŞTİ

Geride kalan sezon Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor'un bu başarısı, taraftarlarının gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasıyla dünya çapında konuşuldu.

İlk olarak Anadolu Ajansının paylaştığı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının da alıntıladığı şampiyonluk kutlaması videosu, FIFA tarafından alıntılanmasının ardından viral oldu.

FIFA resmi hesabının 2 Mayıs 2022'de, "When you win your first title in 38 years...( 38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda...)" notu ve "MondayMotivation (PazartesiMotivasyonu)" etiketiyle paylaştığı video, şu ana kadar dünya çapında 12.2 milyon izlenme sayısına erişti.

Spor kulüplerinin, artık para kazandırma özelliği de eklenen sosyal medya alanlarında etkileşim almaya yönelik atılımları ve çalışmaları devam ediyor.

KIRIK: "SOSYAL MEDYA, MÜKEMMEL BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI"

Spor kulüplerinin sosyal medya kullanımıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Sosyal medya ve aplikasyonlar, spor kulüpleri için mükemmel bir dijital pazarlama aracı" dedi.

Takipçi sayılarının artmasının kulüpler adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Kırık, "Spor kulüplerinin sosyal medya mecraları aracılığıyla tanıtım faaliyetlerini yürütmeleri, transferlerini duyurmaları, müsabaka canlı anlatımlarını gerçekleştirmeleri ve haberlerini aktarmaları ister istemez taraftarların dikkatini çekmekte, abone sayılarında ciddi artış meydana getirmektedir. Sosyal medyanın gücü ve etkisi, taraftarlar üzerindeki yönlendirici kuvveti, spor pazarlamasında önemli bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya mecralarında taraftarların birbirleriyle etkileşime girdiği ve medyaya yansımayan içeriklerin kamuoyuna aktarabildiğini aktaran Kırık, "Bununla birlikte sosyal medya mecraları sporcular için de ticari gelir elde ettikleri yeni nesil iletişim ortamları halini almıştır. Özellikle futbolcuların sosyal medya üzerinden yaptıkları iş birlikleri ve paylaştıkları sponsorlu içerikler, artık bu durumun ticari bir sektör haline geldiğini açık bir şekilde göstermektedir" diye konuştu.

Kulüplerin sosyal medya aracılığıyla markalaştığını, ürün ve hizmetlerini hedef kitleye duyurabildiğini, taraftarlarla ilişkileri geliştirme potansiyelinin, mevcut rekabet ortamında özellikle spor yöneticileri için umut verici bir hal aldığını da anlatan Kırık, "Sosyal medyadaki etkileşim oranı, özellikle satışlarda son derece önem arz etmektedir. Kombine biletlerin satışa sunulması esnasında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, psikolojik olarak taraftarları etkilemekte ve biletlerin satışında büyük rol oynamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"SOSYAL MEDYAYA DUYARSIZ KALMA ŞANSI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiği, paylaşımların sanal ortamda büyük çaplı krizler yaşanmasına sebebiyet verebildiği ve bu durumun kulüpleri zor durumda bırakabileceği uyarılarında da bulunan Kırık, şu görüşlerini aktardı:

"Spor kulüpleri sosyal medya hesapları üzerinden oluşturulan etiketler aracılığıyla gündem analizi yapılabilmekte, böylece beklentilerin tespit edilmesi noktasında ciddi bir avantaj elde edebilmektedir. Özellikle videolu paylaşımlar aracılığıyla haber ve transferlerin duyurulması, viral etki oluşturmakta, kulüpler arasında rekabet meydana getirmektedir. Şu bir gerçek ki spor kulüplerinin artık sosyal medyaya duyarsız kalma şansı söz konusu değildir. Ancak kriz iletişimini de dikkate almak gerekmektedir. Zira sanal ortamda krizleri çözebilmek adına sosyal medya yönetiminin profesyonel ellerde olması büyük önem arz etmektedir. Paylaşılan video ve içeriklerin mutlaka kontrol edilmesi, gelebilecek tepkilerin öngörülmesi mühimdir."