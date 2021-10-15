Down sendromlu basketbolcu Yunus Emre, annesinin desteğiyle başarıya koşuyor
Ailesinin desteğiyle spora başlayan Yunus Emre, Down Sendrom Basketbol Milli Takımı'na girerek Türkiye'yi, İtalya'da da temsil etti.
İzmir'de yaşayan Sebahat Karadal (60) hayatını, down sendromlu oğlu Yunus Emre Karadal'a (20) adadı. Yunus Emre ile 6 sene boyunca her gün okula giden anne Karadal, oğluyla birlikte derslere de girdi. Bu süreçte basketbol da oynanan Yunus Emre, Down Sendrom Basketbol Milli Takımı'na girerek Türkiye'yi, İtalya'da da temsil etti.
Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ev kadını Sebahat ile tamirci Saim Karadal'ın 3 çocuğundan en küçüğü Yunus Emre Karadal'a doğduktan sonra down sendrom teşhisi konuldu. Sağlıklı iki oğlunu büyüttükten sonra 40 yaşında Yunus Emre'yi kucağına alan Sebahat Karadal, oğlunu yetiştirmek için büyük çaba sarf etti. Annesinin, iyi bir eğitim alması için yıllarca okula getirip götürdüğü Yunus Emre, basketbol oynayarak hem Türkiye hem Avrupa'daki maçlarda büyük başarılara imza attı. 04-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda ikinci olan Down Sendrom Basketbol Milli Takımı'nın oyuncusu Yunus Emre Karadal, Türkiye'ye döner dönmez Bornova ilçesinde özel eğitim merkezindeki beden eğitimi öğretmeni Özlem Baştürk Aliş'in yanına gitti.
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