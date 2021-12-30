Emre Çolak resmen Medipol Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törende 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Emre Çolak'a ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Emre Çolak, profesyonel kariyerinde Galatasaray, Deportivo La Coruna, El Wahda, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor formaları giydi.
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