Emre Çolak resmen Medipol Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 15:19
Emre Çolak resmen Medipol Başakşehir'de!
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törende 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Emre Çolak'a ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Emre Çolak, profesyonel kariyerinde Galatasaray, Deportivo La Coruna, El Wahda, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor formaları giydi.


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