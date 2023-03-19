Enner Valencia, tarihe geçti

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 22:04

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 22:15

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 3-1’lik skorla kazanan taraf oldu.

Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enner Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Alex de Souza

Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Souza’yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu.

Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.