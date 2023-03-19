Enner Valencia, tarihe geçti

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Alanyaspor karşısında attığı 2 golle birlikte bir sezonda toplamda 29 gole ulaşarak sarı-lacivertli ekibin tarihinde resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 22:04
Enner Valencia, tarihe geçti
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 3-1’lik skorla kazanan taraf oldu.

Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enner Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Alex de Souza

Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Souza’yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu.

Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.


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