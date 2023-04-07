Ergin Ataman: 'Biz play-off'u burada kaybetmedik'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:53

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 07:53

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 103-86 mağlup olarak play-off şansını kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi bir oyun gösterdiğini söyleyen Ataman, "Fenerbahçe'ye tebrikler. Gerçekten bugün çok iyi bir maç çıkardılar. Özellikle Pierre, Hayes-Davis, Dorsey, Calathes harika oynadılar. Son 5 dakikaya kadar biz de iyi oynadık. Denedik, elimizden geleni yaptık. Bazı savunma hataları yaptık. Dorsey üst üste 5 sayı buldu. Fenerbahçe orada maçı kırdı. Biz bugün kaybetmedik playoffu, çok fazla iç saha maçı kaybettik. Playoff dışında olan takımlara karşı çok fazla kayıp yaşadık. Normal sezonda çok fazla sorunumuz oldu." dedi.

Play-off'u daha önce kaybettiklerine dikkat çeken Ataman, "Basketbol bu, spor bu. Yıllar boyunca EuroLeague'de tarih yazdık. Bu sezon bu şekilde gerçekleşmedi. Çok fazla hata yaptık buraya kadar, playoffu bugün kaybetmedik. Zaten çok az şansımız vardı. Takımım bugün mücadele ortaya koydular ama başta dediğim gibi, Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkardı. Umuyorum playoffta da ilerlemenin yolunu bulurlar. Fenerbahçe'ye gelecek hafta ve sezonun devamında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"ENERJİMİZ YETMEDİ"

"Rakibimiz Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu zaferi hak ettiler. Maçın genelinde çok iyi performans sergilediler. Calathes'in ilk yarıda çok iyi oyunu vardı. Pierre, Nigel ve Dorsey'nin iyi oyunları vardı. Maçın genelinde çok iyi enerji ortaya koyduk, son 4-5 dakikaya kadar. Son 4-5 dakikada savunmada hatalar yaptık. Dorsey ve Guduric'in iyi performansıyla maçı galibiyete doğru çevirdi rakibimiz. Bence iyi bir basketbol maçı oldu. Galibiyete ulaşmak için enerjimiz yetmedi. Tekrar rakibimiz Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

"TARİH YAZDIK"

"Biz 4 yıl boyunca EuroLeague basketboluna damga vurduk. Anadolu Efes ile tarih yazdık. Bu sezon ortada bir başarısızlık var. Bunu hep birlikte yaptık sezon boyunca. Sezonun başında EuroLeague için yaptığımız kadro değişikliklerinde yeterli verimi alamadığımızı söyleyebilirim."

"BU AKŞAM KAYBETMEDİK"

"Bunun dışında, Larkin'in sakat olduğu sezonun ilk bölümünde kendi sahamızda halihazırda play-off dışında kalan Valencia, Bayern Münih gibi takımlara maç kaybettik. Bu takımlara karşı 4 maç kaybettik. Bizi sıralamada orta sıralara itti ve iş bir noktada bu maça kaldı. O açıdan ortada bir başarısızlık var. Tabii ki en büyük sorumlusu benim, takımın antrenörü olarak. Nasıl bundan önceki yıllarda EuroLeague'de yılın koçu seçildiysem, Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden biri olarak gösterildiysem bu sezon da başarılı olamadım. Takımda ciddi problemler yaşadık sezon boyunca. Biz playoff'u bu akşam kaybetmedik. Biz bu akşam kazansak da şansımız çok azdı. Dediğim gibi, play-off'u play-off dışında kalan takımlara karşı kaybettiğimiz maçlarla kaybettik. Yukarıdaki takımları yendik aslında. Barcelona'yı 2 defa, Real Madrid'i, Olympiakos'u farklı yendik ama iş bu noktada gelişti."

MAÇ SONU YAŞANANLAR

"Maç bitti, zaten fark oldu diye Itoudis'in elini sıktım. Orada Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratları, hakaretleri başlamıştı. Onlara maruz kalmamak için ellerini sıktım, tebrik ettim ve soyunma odasına gittim. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla fark zaten 17-18 sayıyken bench tarafından asistan koçun sürekli olarak 'Sayı atın, sayı atın' diye bağırması Will Clyburn'ü sinirlendirdi. Oyuncu psikolojisi tabii. Fark 17 sayı olmuş zaten iş bitmiş. Topu tutarsın. Koç çıkmış. İş bitmiş yani. Ona sinirlenmiş galiba ve orada bir tartışma olmuş. Tatsız bir olay. Sonuçta biz Türk takımı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Umarım playoff'u yakalarlar. Onlar da henüz bugünkü sonuçlar itibarıyla garantilemediğini söylediler. Tabii ki bizlerin de buralarda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ben maç boyunca birçok hakarete ve tezahürata maruz kalmama rağmen en ufak bir jestim olmadı, en ufak bir tartışmaya dahi girmedim ama Fenerbahçe benchindeki asistan koçların da herhalde tecrübesizliği. Böyle bir ortamı ilk kez yaşıyorlar herhalde. Bir de tabii yılların şampiyonu, EuroLeague'e ve Türk basketboluna damga vurmuş Anadolu Efes'i dışarıda bırakmak herhalde onları biraz fazla mutlu etti. Normal bir maçı kazanmaktan daha fazla mutlu etti. Clyburn de buna tepki göstermiş. Olabilir, derbi maçlarda bu tip şeyler olabilir. Daha sonrasına yansımadı. Fenerbahçe soyunma odası önünde Sertaç Komsuoğlu da tebrik etti, ben de kendisini tebrik ettim. Kısa bir sohbet ettik. Sıkıntı yok. Fenerbahçe playoff'lara doğru ilerliyor, göreceğiz. Bizim de hedefimiz Türkiye Basketbol Ligi olacak."

YENİ SÖZLEŞME KONUSU

"Şu anda bunlara (sözleşme konusuna) girmek istemiyorum. Önümüzdeki dönemlerde hem Anadolu Efes'te, hem oyuncular hem de koçlar bazında bir planlama yapılacaktır. Asılsız dedikodulara inanmayın. Herkes herkese teklif yapabilir. Bunlar gayet doğaldır. Sonuçta hiçbir anlaşma söz konusu değil. Önümüze bakacağız. Anadolu Efes benim ailem. Biz Anadolu Efes'te bir aile gibiyiz. Bu sezonki başarısızlıkla alakalı değerlendirme yapacağız. Ondan sonrasına sonra bakacağız. Şu anda olmuş, bitmiş hiçbir şey yok. Tamamen yabancı basının yarattığı spekülasyonlar. Kimseyle herhangi bir şekilde yüz yüze görüşmedim. Tabii ki bir teklif geldi. Teşekkür ettik ve önümüzdeki günlerde duruma bakacağımızı söyledik. Bu dönemde bize ve oyunculara çok teklif gelir. Diğer kulüplerde de olur. Doğal şeyler. Şu andaki konsantrasyonumuz artık Türkiye Ligi playoffları olacak."