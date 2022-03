Ergin Ataman: "Kendi oyunumuzu yakalayamadık"

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:41

Euroleague'in 29. haftasında Monaco'ya 102-80 mağlup olan Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada ikili averajı koruyamadıkları için üzgün olduklarını belirten Ergin Ataman, maç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı.

"AS Monaco takımını tebrik ediyorum, kazanmayı hak ettiler. Maça güçlü ve agresif başladılar. Fizik olarak üstündüler. Mike James, Dwayne Bacon ve Alpha Diallo ile sadece birebir oyunlarda 42 sayı buldular. Hücum ribauntlarından 21 sayı buldular. Maçın hiçbir anında kendi oyunumuzu oynamak için ritmimizi bulamadık. Shane Larkin iki gündür hastaydı. Onu sahada tutmayı denedik ama devrede enerjisi olmadığını söyledi. İkinci yarıda durumuna tekrar baktık ama bugün maalesef hastalığından dolayı enerjisi yoktu. Kendi oyunumuzu bir türlü yakalayamadık. AS Monaco'yu bir kez daha tebrik ediyorum. Maçı kaybettik, son yedi saniyede üç sayılık pozisyonda çalınan inanılmaz bir faul ile ikili averajı da kaybettik. Şu an gerçekten üç sayılık atışta bir faul müydü yoksa klasik Mike James hareketi miydi bilemiyorum. Bunu tekrar izleyeceğim. İkili averajı korumak bizim için önemliydi.