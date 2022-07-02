Eski Rangers kalecisi Andy Goram hayatını kaybetti

İskoçya Ligi ekibi Rangers'ın efsane kalecisi Andy Goram'ın kanser sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:29
Eski Rangers kalecisi Andy Goram hayatını kaybetti
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İskoç kulüp Rangers, efsane kalecisi Andy Goram'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rangers FC yaptığı açıklamada, Goram'ın kanserle olan mücadelesini kaybettiğini belirtti.

58 yaşında vefat eden Goram, 1991-1998 yılları arasında 260 karşılaşmada Rangers formasını giydi.

Goram, İskoç kulüpte 5 lig şampiyonluğu, 3 İskoçya Kupası ve 2 Lig Kupası zaferi yaşadı.


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