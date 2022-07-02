Eski Rangers kalecisi Andy Goram hayatını kaybetti
İskoçya Ligi ekibi Rangers'ın efsane kalecisi Andy Goram'ın kanser sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İskoç kulüp Rangers, efsane kalecisi Andy Goram'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rangers FC yaptığı açıklamada, Goram'ın kanserle olan mücadelesini kaybettiğini belirtti.
58 yaşında vefat eden Goram, 1991-1998 yılları arasında 260 karşılaşmada Rangers formasını giydi.
Goram, İskoç kulüpte 5 lig şampiyonluğu, 3 İskoçya Kupası ve 2 Lig Kupası zaferi yaşadı.
Rangers Football Club are today deeply saddened to announce the death of our legendary goalkeeper, Andy Goram, following a short battle with cancer.— Rangers Football Club (@RangersFC) July 2, 2022
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