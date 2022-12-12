Faslı futbolcu Hakim Ziyech'ten anlamlı hareket!
Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan isimlerden Hakim Ziyech, primini yoksullara bağışladı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak yarı finale yükselen ilk Afrika ekibi olan Fas'ta, bu başarının mimarlarından Hakim Ziyech'ten anlamlı bir hareket geldi.
Fas Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan takıma yüklü bir prim ödeyeceği kaydedildi. Ziyech'in bu Dünya Kupası'ndan gelecek paranın da Fas'taki fakir insanlara bağışlanması istendiği ifade edildi.
Hollanda doğumlu oyuncunun 2015 yılından bu yana Fas Milli Takımından hiç para almadığı ve primleri hayır işleri için kullanmasını istediği bildirildi.
29 yaşındaki oyuncu, 2007 yılında Hollanda 1. Ligi ((Eredivise) ekiplerinden Heerenveen altyapısına geçti ve 2012 yılında A takımına yükseldi. İki yıl sonra Twente'nin yolunu tutan Ziyech, 2016'da Hollanda devi Ajax'ın kadrosuna katıldı.
Amsterdam ekibinde 112 maçta 38 gol atan Hakim Ziyech, 2020’de 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea kadrosuna katıldı.
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