Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.08.2023 - 08:21

Güncelleme: 14.08.2023 - 08:21

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayımlayacak.

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Dituro, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Rohden, Nicholas, Can, Samed, Mendes

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

BEŞİKTAŞ'IN YÜZÜ AÇILIŞ MAÇLARINDA GÜLÜYOR

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

SEZONA MORALLİ BAŞLAYACAK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanmanın moraliyle Süper Lig mücadelesine başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turunun ilk maçında ise Azerbaycan'ın Neftçi takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Avrupa kupalarındaki 3 maçta ikişer gol atan Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi performanslarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Onur Bulut, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan da Avrupa'da gol sevinci yaşamıştı.

YENİ TRANSFERLER LİGLE TANIŞACAK

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak.

Yeni transferlerden Onana, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tiran ile yaptığı iki maçın yanı sıra Neftçi mücadelesinde de sonradan oyuna dahil oldu.

Tiran ile yapılan rövanş karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Amartey ise Neftçi maçında ilk 11'de şans buldu.

Rebic de Neftçi maçında sonradan oyuna dahil oldu.

KARAGÜMRÜK GÜÇ KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Takımın en golcü isimleri olan Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Andrea Bertolacci, Kerim Frei, Emiliano Viviano ve Colin Kazım Richards'la yollar ayrıldı.

Orta sahada forma giyen Magomed Ozdoev, Yunanistan'ın PAOK'a ekibine satılırken, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Ebrima Colley, Saba Lobjanidze, Matteo Ricci, Bruno Rodrigues, Davide Biraschi, Burak Kapacak ve Batuhan Şen de kulüplerine geri döndü.

7 YENİ TRANSFER

Transfer döneminde 3'ü kaleci olmak üzere kadrosunu 7 oyuncuyla takviye eden kırmızı-siyahlı ekip; Emre Bilgin, Furkan Beklevic, Matias Dituro, Marcus Rohden, Frederic Veseli, Ryan Mendes ve Can Keleş'le anlaşmaya vardı.

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Beşiktaş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, rakibine deplasmanda 4-1 kaybetmişti.