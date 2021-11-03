Fatih Terim, Rumen futbolcu Dennis Man'i transfer etmek istiyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:01

Romanya'nın önde gelen futbol gazetecilerinden Emanuel Roşu'dan Galatasaray için çarpıcı bir iddia geldi. Sarı-kırmızılılar, Morutan ve Cicaldau'nun ardından Dennis Man'i de transfer ederek, bir Rumen futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Roşu'nun haberine göre, menajer Ion Becali, Parma forması giyen 23 yaşındaki Dennis Man'in Galatasaray'a transferi için Fatih Terim'den yetki aldığını açıkladı.

Becali, “Fatih Terim, Parma’da forma giyen 23 yaşındaki forvet Dennis Man’i Galatasaray’a getirmek için elimden ne geliyorsa yapmamı söyledi.” ifadelerini kullandı.

Romanya'nın FCSB takımına Dennis Man için 11 milyon Avro ödeyen Parma, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya da sıcak bakıyor.