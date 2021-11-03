Fayçal Fajr: “Takımın en çalışkanı Uğur Çiftçi”
Sivasspor’un 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan “Yiğidolar Cevaplıyor” programına konuk oldu.
DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Fayçal Fajr, takımın en çalışkan ve yetenekli oyuncularını açıkladı. Fajr, “Takımın en çalışkanı Uğur Çiftçi. En yetenekliler ise Max Gradel ve Pedro Henrique” dedi.
Sivasspor’un 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan “Yiğidolar Cevaplıyor” programına konuk oldu. Fajr, merak edilen soruları yanıtladı.
Takım hakkındaki düşüncelerini paylaşan Fayçal, “Takımın en çalışkanı Uğur Çiftçi, en hırslısı ve en duygusalı ise benim. Takımdaki en yetenekli Max Gradel, Pedro Henrique ve Uğur Çiftçi. Takımımızdaki en sessiz futbolcular ise Samba Camara ile Fredrik Ulvestad. Uğur ile Jorge Felix ise en çok konuşan isimler. Hakan Arslan da en bonkörümüz” dedi.
“Fas ile Türkiye arasında ne gibi benzerlikler var” şeklindeki soruya Fayçal, “Çok benzerlikler var. Türkler çok sıcak kanlı insanlar. Türklerde dolaşmayı çok seviyor Faslılar da aynı şekilde. Türklerde futbolu çok seviyor Faslılar da öyle. İki halkta çok alçak gönüllü insanlar” yanıtını verdi.
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