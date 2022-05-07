Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması!

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:45

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezon futbol takımının başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi.

Yüksek Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Ali Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi.

Ali Koç yaptığı açıklamada "En azından Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci bitirerek sezonu daha da büyük coşkuyla açmayı diliyorum. Ve bütün bunların gerçeklemesinin en büyük pay sahibi olan İsmail Kartal'a borçlu olduğumuzu üstüne basarak söylemek istiyorum. Hoca konusuna şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın, kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Yabancı gelsin diyenler, üç maç sonra başka şey söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 15 Süper Lig karşılaşmasında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.