Fenerbahçe Beko son sürat ilerliyor! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos: 107-77

19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:33

Turkish Airines EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 107-77 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı.

Daha önce Panathinaikos ile 20 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılmıştı.

SALON: Ülker ve Spor Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Mehdi Difallah, Carlos Cortes

FENERBAHÇE BEKO: Motley 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 7, Wilbekin 19, Edwards 14, Melih Mahmutoğlu 9, Hayes-Davis 16, Pierre 2, Jekiri 6, Guduric 8, Booker 7, Calathes 9

PANATHINAIKOS: Panagiotis Kalaitzakis 6, Wolters 11, Lee 2, Papagiannis 12, Bochoridis , Williams 10, Georgios Kalaitzakis 3, Bacon 20, Ponitka 7, Grigonis, Mantzoukas, Gudaitis 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-25

İLK YARI: 55-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-55