Fenerbahçe Beko son sürat ilerliyor! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos: 107-77
Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Panathinaikos'u 107- 77 mağlup etti ve 7. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Turkish Airines EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 107-77 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı.
Daha önce Panathinaikos ile 20 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılmıştı.
SALON: Ülker ve Spor Etkinlik
HAKEMLER: Sreten Radovic, Mehdi Difallah, Carlos Cortes
FENERBAHÇE BEKO: Motley 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 7, Wilbekin 19, Edwards 14, Melih Mahmutoğlu 9, Hayes-Davis 16, Pierre 2, Jekiri 6, Guduric 8, Booker 7, Calathes 9
PANATHINAIKOS: Panagiotis Kalaitzakis 6, Wolters 11, Lee 2, Papagiannis 12, Bochoridis , Williams 10, Georgios Kalaitzakis 3, Bacon 20, Ponitka 7, Grigonis, Mantzoukas, Gudaitis 6
1'İNCİ PERİYOT: 22-25
İLK YARI: 55-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-55
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