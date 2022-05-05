Fenerbahçe ile adı anılan Jorge Jesus'tan transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, Brezilya'da sadece Flamengo'yu ve Milli Takımı çalıştırmak istediğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal sonrası iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Lizbon'da bir görüşme gerçekleştirdiği teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu.
UOL Esporte'de Jesus'tun Fenerbahçe'den teklif aldığı kaydedilirken; tecrübeli teknik direktör, "Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de beni istedi. Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırırdım. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak ise bir hayalimin gerçekleşmesi olurdu" dedi.
"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"
Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini belirten Jesus, "Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil. En azından 20 Mayıs'a kadar bekleyebilirim. Ondan sonra bir karar vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Paulo Sousa, Abel Ferreira, Luis Castro ve Vitor Pereira, Brezilya'da çalışan Portekizli teknik direktörler. Hangisi daha iyi?" sorusuna ise tecrübeli teknik direktör, "En iyisi Vitor Pereira! Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskıyı, skor almayı bilir. Vitor harikadır" yanıtını verdi.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin en muhtemel adresi olduğu kaydedilen haberde, "Jorge kararını 20 Mayıs'tan sonra verecek" denildi.
Video Haberler
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?