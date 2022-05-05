Fenerbahçe ile adı anılan Jorge Jesus'tan transfer açıklaması

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:01

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal sonrası iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Lizbon'da bir görüşme gerçekleştirdiği teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu.

UOL Esporte'de Jesus'tun Fenerbahçe'den teklif aldığı kaydedilirken; tecrübeli teknik direktör, "Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de beni istedi. Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırırdım. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak ise bir hayalimin gerçekleşmesi olurdu" dedi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini belirten Jesus, "Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil. En azından 20 Mayıs'a kadar bekleyebilirim. Ondan sonra bir karar vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Paulo Sousa, Abel Ferreira, Luis Castro ve Vitor Pereira, Brezilya'da çalışan Portekizli teknik direktörler. Hangisi daha iyi?" sorusuna ise tecrübeli teknik direktör, "En iyisi Vitor Pereira! Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskıyı, skor almayı bilir. Vitor harikadır" yanıtını verdi.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin en muhtemel adresi olduğu kaydedilen haberde, "Jorge kararını 20 Mayıs'tan sonra verecek" denildi.