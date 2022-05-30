Fenerbahçe'de büyük gün: Yeni teknik direktör açıklanacak mı?
Fenerbahçe’de aylardır merak edilen, “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu yanıt bulmayı bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ya da İsmail Kartal’ın yeni sezonda takımı çalıştıracağını, pazartesiye (bugün) kadar açıklama yapacaklarını söylemişti.
Fenerbahçe taraftarı yeni hocasını bekliyor.
Sporx'in haberine göre, Ali Koç’un tercihi Jorge Jesus oldu. Tecrübeli teknik direktörün avukatı Luis Henrigue, son görüşmeleri yapmak için hafta sonunu İstanbul’da geçirdiği kaydedildi. Yönetimle yapılan toplantıların ardından tarafların her konuda el sıkıştığı belirtildi.
AİLECEK GELECEKLER
Bir dönem sarı-lacivertlilerde görev yapan Brezilyalı teknik direktör Zico’nun da “Mutlaka Fenerbahçe’ye git” dediği ifade edilen 67 yaşındaki çalıştırıcının, avukatı Henrique’den gelen ‘Anlaşma tamam’ mesajının ardından bavulunu topladığı aktarıldı.
Jorge Jesus'un, bugün ya da yarın İstanbul’da olması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcıya eşi Ivone ve oğlu Mauro’nun da eşlik edebileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe ile 1+1 senelik sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, Jesus ve ekibine bonuslarla birlikte senede toplam 7.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Başarılı hoca, imzayı atar atmaz yardımcılarıyla birlikte mesaiye başlayacak. Jesus’un ilk hedefi, 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne başlayacak olan Fenerbahçe’yi gruplara taşımak.
Fenerbahçe, Jesus’u açıkladıktan sonra transferde harekete geçeceği ifade edildi. 19-20 Temmuz’da Devler Ligi’ndeki ilk eleme maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, takviyelerin en az yarısını bu karşılaşmaya yetiştirmeye çalışacak.
Jesus’un yönetime bildirdiği en önemli taleplerinden birinin Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro kurulması olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, şu ana kadar görüşme yaptığı ve ilerleme kaydettiği oyuncuları 67 yaşındaki teknik direktörle paylaşacak. Jorge Jesus’un istediği futbolcular da masaya yatırılacak. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki en önemli transferlerinin forvet ve orta saha olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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