Fenerbahçe'den iş ilanı: Takıma katılmaya ne dersin?

23 Şubat 2022 Çarşamba, 15:33

Fenerbahçe, popüler sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformuna iş ilanı verdi. Sarı-lacivertlier iş ilanını "Takıma katılmaya ne dersin?" fotoğrafı ile paylaştı.

İlana göre sarı-lacivertliler data analisti ve iç denetim uzmanı arıyor.

Fenerbahçe'den yapılan iş ilanları şu şekilde: