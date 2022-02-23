Fenerbahçe'den iş ilanı: Takıma katılmaya ne dersin?

Fenerbahçe Spor Kulübü çok konuşulacak bir iş ilanında bulundu. Sarı-lacivertli kulüp Linkedin isimli online kariyer sitesinde "Data Analisti" ve "İç Denetim Uzmanı" ilanı açtı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 15:33
Fenerbahçe'den iş ilanı: Takıma katılmaya ne dersin?
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Fenerbahçe, popüler sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformuna iş ilanı verdi. Sarı-lacivertlier iş ilanını "Takıma katılmaya ne dersin?" fotoğrafı ile paylaştı.

İlana göre sarı-lacivertliler data analisti ve iç denetim uzmanı arıyor.

Fenerbahçe'den yapılan iş ilanları şu şekilde:


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