Fenerbahçe'den iş ilanı: Takıma katılmaya ne dersin?
Fenerbahçe Spor Kulübü çok konuşulacak bir iş ilanında bulundu. Sarı-lacivertli kulüp Linkedin isimli online kariyer sitesinde "Data Analisti" ve "İç Denetim Uzmanı" ilanı açtı.
Fenerbahçe, popüler sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformuna iş ilanı verdi. Sarı-lacivertlier iş ilanını "Takıma katılmaya ne dersin?" fotoğrafı ile paylaştı.
İlana göre sarı-lacivertliler data analisti ve iç denetim uzmanı arıyor.
Fenerbahçe'den yapılan iş ilanları şu şekilde:
İlgili Haberler
- Gigi Becali: Aşı olan oyuncuları oynatmayacağız
- PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı iddia edildi
- Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray maçına gitmeyeceğim
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- SpaceX 46 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
- 'Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi'
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!