Fenerbahçe'den 'tribüne gel' çağrısı

21 Ekim 2021 Perşembe, 08:39

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının ardından oluşan tepki ve birliktelik adına yeni adım geldi. Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de derneklerden tribün hamlesi geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve Dünya’nın birçok yerinde faaliyet gösteren derneklerimiz, Trabzonspor maçında yaşananlardan sonra ortak bir bildiri yayınlayarak kulübümüzün yanından olduklarını bir kez ifade ettiler" denildi.

SOSYAL MEDYADA 'YANINDAYIZ' ETİKETİ

Mesajlarını “YANINDAYIZ” hashtagi ile paylaşan Fenerbahçe Dernekleri tarafından yapılan ortak bildiri şöyle:

"Mücadele, Fenerbahçe'nin ruhunda var! 24 Ekim Pazar günü Saracoğlu'ndayız. Bizler, Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkan, olduğumuz her yerde onu yaşayan, kilometrelerce uzaklarda o ruhu taşıyan, Fenerbahçe Dernekleri olarak, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda yine rakiplerle değil; sistemle, hakemlerle, algılarla mücadeleye mecbur bırakılmaya çalışıldığını görüyoruz.

FENERBAHÇE TARAFTARLARINA TRİBÜN ÇAĞRISI

Öznesi her daim değişen, sonu hiç gelmeyen bu oyunu, 1907'den beri oynuyoruz! Bugün bir kez daha ona olan sonsuz inancımızla 'Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür' diyerek Fenerbahçe'nin onurlu mücadelesinde her zaman ve her şartta yanında olduğumuzu, 24 Ekim Pazar günü binler olup milynlarca yürek için tribünlerimizde olacağımızı, Fenerbahçeliyim diyen binleri mabedimize beklediğimizi, Fenerbahçe'nn sesine ses, çağrısına sel olacağımızı, futbolun tüm paydaşlarına duyuruyoruz!

Biz, dünyanın dört bir yanındayız' Fenerbahçe'nin karşısında duranların kafasını kaldırdığı her köşede olacağız! Söz konusu mücadele ise ruhumuz aynı! Sonuna kadar sarı-lacivertin yanındayız."