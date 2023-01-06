Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'ya İspanyol kancası

06 Ocak 2023 Cuma, 17:17

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, transfer haberi ile gündemde.

İspanyol basınında yer alan habere göre, adı daha önce Atletico Madrid ve Napoli ile de anılan Portekizli futbolcu Sevilla'nın da radarında.

Miguel Crespo

SEVILLA İÇİN ÖNCELİK BAŞKA

Sevilla'nın, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ve transferi 12+3 milyon Euro bir bedelle bitirebileceği belirtildi.

Haberde Crespo'nun iyi bir oyuncu olduğu vurgulandı. Ancak Sevilla için bu transferin bir öncelik olmadığı kaydedildi.

İspanyol ekibinde teknik direktör Jorge Sampaoli'nin, başka bölgelerde önceliği olduğu ve sportif direktör Monchi'nin devre arası transfer döneminde bütçeyi orta saha transferi için kullanmasının beklenmediği aktarıldı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Crespo'nun Fenerbahçe'ye Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer olduğu hatırlatıldı. Başarılı ismin, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve son olarak Jorge Jesus döneminde takımın vazgeçilmez futbolcularından biri olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan Miguel Crespo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.