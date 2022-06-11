Fenerbahçe'nin Emre Mor transferinde Andrea Pirlo ayrıntısı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:41

Fenerbahçe'de 2022-23 kadrosunu kurmak için çalışmalar sürerken gündemdeki isimlerden biri de Emre Mor.

Hürriyet'n haberine göre; 24 yaşındaki Emre Mor, gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve dönemin teknik direktörü Volkan Demirel'den genç oyuncu hakkında bilgi aldığı ileri sürülen sarı-lacivertliler genç futbolcuyu izlemeye başladı.

VOLKAN DEMİREL İLE BAĞI FARKLI

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayımlamıştı.

Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir" ifadelerini kullanarak duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.

PIRLO İLE BİRLİKTE DAHA DA PARLAYABİLİR!

Karagümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı-siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı Emre Mor geride kalan sezonu ligde 5 gol, 3 asistle tamamlarken genç oyuncunun halen sarı lacivertli kulübün radarında olduğu ileri sürülüyor.

Karagümrük'te yeni teknik direktör olarak düşünülen Andrea Pirlo'nun İstanbul'a gelmesi beklenirken teknik direktör değişikliği Emre'nin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa yarışında başarılı olacak bir kadroda Emre Mor'un da vitrine çıkacağı düşünülürken yıldız oyuncu için son kararı İtalyan teknik direktör verecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Süleyman Hurma ise İtalyan teknik direktör hakkında, "Kendisiyle görüşüyoruz. Pirlo gibi bir adamı buraya getirmek kolay değil. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI MI?

Sezon başında takıma kazandırılan Emre Mor beklentilerin üzerinde performans sergiledi ve takımın önemli oyuncuları arasında yer aldı. Basında çıkan Fenerbahçe - Emre Mor iddialarına Süleyman Hurma açıklık getirdi.

Hurma, "Ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum, başka takımlarla da oluyor. Bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama 'Masaya oturup direkt sizden şu oyuncuyu istiyoruz' dedi mi? Demedi" ifadelerini kullandı.

GÜN GEÇTİKÇE OLGUNLAŞIYOR

Genç futbolcu Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla yakaladığı başarılı çıkışını sürdürmeyi çok istediğini her fırsatta ifade etmişti. İstanbul'a gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un diğer transferlerle birlikte Emre Mor'u da değerlendirmesi bekleniyor.