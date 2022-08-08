Fenerbahçe'nin Maxi Gomes transferinde Lucas Torreira ayrıntısı
Kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Valencia'dan Maxi Gomez için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarırken bu transferdeki Lucas Torreira ayrıntısı herkesi şaşırttı.
Yeni sezon hedefleri doğrultusunda rotayı Valencia takımındaki Maxi Gomez'e çeviren Fenerbahçe'de golcü oyuncu ile temaslar sürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip golcü oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken transferin sonuçlanması için İspanyol ekip Valencia'dan gelecek cevabı bekliyor.
Fenerbahçe cephesi, Gomez transferini 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 10 milyon Euro seviyesinde bitirmek istiyor.
TRANSFERDEKİ SÜRPRİZ AYRINTI: LUCAS TORREIRA
Uruguaylı golcü Gomez transferinde Galatasaray cephesini de ilgilendiren sürpriz bir ayrıntı yer alıyor.
İddialara göre Valencia, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Torreira ile ilgileniyordu. Eğer Maxi Gomez'i daha erken satabilseydi Galatasaray ile anlaşan Lucas Torreira'yı kadrosuna katacaktı.
Torreira'nın Galatasaray ile anlaşmasına rağmen birkaç gün süre istemesinin sebebi Valencia olduğu öne sürüldü. Ancak Maxi Gomez satılamadığı için Valencia Torreira'ya teklif yapamadı ve yıldız orta saha oyuncusu Galatasaray'a transfer oldu.
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