"Filenin Efeleri" yarın Danimarka ile karşılaşacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Ağustos Pazar günü Danimarka ile oynayacağı maçı kazandığı takdirde finallere katılma hakkı elde edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın Danimarka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Danimarka’nın Middelfart şehrindeki mücadele TSİ 18.00’de başlayacak. Karşılaşma, trtspor.com.tr'den canlı yayımlanacak.
A Grubu’ndaki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan "Filenin Efeleri", Danimarka karşılaşmasını da kazandığı takdirde grup mücadelesinin bitmesine bir maç kala Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.
Milli takım, grubundaki son maçını 17 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan ile İstanbul'da yapacak.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grubunu ilk sırada tamamlayan veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olan takımlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılacak.
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