Fiorentina'da hedef Zeki Çelik
İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın, Fransa Ligi (Ligue 1) kulübü Lille'in forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgilendiği öne sürüldü.
İtalyan ekibi Fiorentina'nın Lille'den milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgilendiği belirtildi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Alvaro Odriozola'nın Real Madrid'e geri dönecek olması nedeniyle Fiorentina, yeni bir sağ bek takviyesi yapmak istiyor. İtalyan ekibinde bu nedenle daha önce de gündeme gelen Zeki Çelik'in adının bir kez daha masada olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca, Lille'in geçirdiği kötü sezon nedeniyle Zeki Çelik'in 15 milyon Euro'luk bonservisinin düşme ihtimali olduğu ifade edildi.
Bu sezon Lille'de 40 maça çıkan 25 yaşındaki Zeki Çelik, 3 gol, 3 asitlik bir performans sergiledi.
Video Haberler
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
- Soylu o polisleri 'ödüllendirecek'
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bu düzenin ortağısınız
- Fotokapana işte böyle yakalandı
- Çitlere çarpan otomobil devrildi
- Takip ettikleri otomobili Kadıköy'de kurşunladılar
- Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti
- Arkadaşının başına 'piknik tüpüyle' vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler