Formula 1 pilotu Carlos Sainz, La Casa de Papel'de oynadı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:55

Formula 1 Ferrari pilotlarından Carlos Sainz, Netflix isimli dijital platformda yayınlanan dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in son sezonunda yer aldı.

F1 pilotu, daha önce verdiği bir röportajda en sevdiği dizinin La Casa de Papel olduğunu söylemişti.

Başarılı pilot daha önce sosyal medyadan da , resmi sosyal ağlar aracılığıyla başarılı dizinin üçüncü sezonundan sahneler çektiğini söylediği bir görüntü paylaşmıştı.