Formula 1 pilotu Carlos Sainz, La Casa de Papel'de oynadı

Formula 1 Ferrari pilotlarından Carlos Sainz, Netflix isimli dijital platformda yayınlanan dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in son sezonunda yer aldı.

F1 pilotu, daha önce verdiği bir röportajda en sevdiği dizinin La Casa de Papel olduğunu söylemişti.

Başarılı pilot daha önce sosyal medyadan da , resmi sosyal ağlar aracılığıyla başarılı dizinin üçüncü sezonundan sahneler çektiğini söylediği bir görüntü paylaşmıştı.

Grabando el próximo capítulo de @lacasadepapel en mi box // Last weekend while shooting the next episode of @lacasadepapel with @Mariapedraza_ & @jaimelorente @McLarenF1 @EG00 #carlo55ainz #LaCasaDePapel pic.twitter.com/wI99C1EmVf