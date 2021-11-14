Francesco Totti: "Jose Mourinho'ya güvenmek zorundayız"
Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için, kulübün efsanesi Francesco Totti'den değerlendirme geldi.
"LİGDEKİ TEKNİK DİREKTÖRLER ONUN KADAR KAZANMADI"
Roma'daki sorunun Mourinho'dan kaynaklanmadığını söyleyen Totti, "Bu onunla ilgili değil. İtalya Ligi'ndeki tüm teknik direktörler, Mourinho kadar kupa kazanmadı. Ona saygı duymak, onun önünde şapkanızı çıkartmak zorundasınız" şeklinde konuştu.
"ONA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"
Kulülün Portekizli menajere inanması gerektiğini söyleyen İtalyan efsane, "Roma, Mourinho'ya güvenmek zorunda. O mükemmel bir teknik direktör, menajer ve çok iyi motive edici bir insan. Takımla birlikte nasıl çalışması gerektiğini, neler söylemesi gerektiğini iyi biliyor. Ona güvenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
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