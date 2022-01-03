Froome, 2022 sezonu çalışmalarını yarıda bıraktığını açıkladı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:31

Reuters’ta yer alan habere göre, 36 yaşındaki İngiliz bisikletçi Chris Froome, sakatlık sebebiyle çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.

Froome, yaptığı açıklamada, son 10 gündür pedal çevirirken dizinin dışında oldukça fazla bir ağrı bulunduğunu belirtirken antrenmanlarda fazla zorlamış olabileceğine dikkat çekti.



Yarış sezonuna ne zaman katılabileceğini bilmediğini dile getiren İngiliz bisikletçi, ağrıların çalışma programındaki her şeyi geriye çekeceğini söyledi.



Froome, yapılan kontrollerde dizindeki tendonda bir hasar bulunduğunu sezon öncesi çalışmalarında aşırı yüklenme dolayısıyla durumun daha da önemli hale geldiğini ifade etti.



Chris Froome, 2019 yılında Fransa’da düzenlenen Criterium du Dauphine yarışının dördüncü etabında büyük bir kaza geçirerek üç haftadan fazla süre boyunca hastanede kalmıştı.

