Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki lider Arsenal, deplasmanda Marco Silva'nın takımı Fulham ile karşılaşacak.
FULHAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
FULHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Bournemouth'u 3-2 mağlup etmişti.
Fulham ise Brentford deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...