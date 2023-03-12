Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:39
Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki lider Arsenal, deplasmanda Marco Silva'nın takımı Fulham ile karşılaşacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Bournemouth'u 3-2 mağlup etmişti.

Fulham ise Brentford deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


Arsenal fulham İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Erling Haaland ile güldü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Erling Haaland ile güldü
Premier Lig ekibi Manchester United'ın gözü Kim Min-Jae'de

Premier Lig ekibi Manchester United'ın gözü Kim Min-Jae'de
Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'ın hedefi İngiltere Premier Lig

Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'ın hedefi İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler