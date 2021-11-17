Futbolda kadın liglerinde transfer dönemi uzatıldı
Amatör statüde gerçekleştirilen Kadın Ligleri'nde, 1. Transfer ve Tescil Dönemi uzatıldı.
Futbolda amatör statüde gerçekleştirilen kadın liglerinde birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Aralık'a kadar uzatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen talepler çerçevesinde sadece kadın liglerinde yer alacak kulüpler için geçerli olmak üzere yerli ve yabancı futbolcuların birinci transfer ve tescil dönem sonunun, TFF Amatör İşler Kurulu ve FIFA'dan alınan onay çerçevesinde 4 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.
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