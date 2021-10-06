Futbolda kritik toplantı, olağanüstü genel kurul kararı çıkabilir!

06 Ekim 2021 Çarşamba, 07:46

Süper Lig'in 8 haftası geride kalırken, kulüpler başta hakem kararları olmak üzere bir çok konuda rahatsızlıklarını dile getirdi. Yabancı kuralının yarattığı sıkıntılar da kulüplerin sıkıntı duyduğu konular arasında. Bu bağlamda Kulüpler Birliği İstanbul'da toplanacak.

Kulüpler Birliği toplantısı saat 13.00'te Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde olacak. Toplantıya yönetim kurulu katılacak. Toplantıya katılacak kulüpler şu şekilde:Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor.

Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlardan toplantıya gelmelerini özellikle rica etti. Ana gündem maddesiyse kurulların durumu ve yaklaşmakta olan yeni yayın ihalesi.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM İÇİN İMZA

Diğer yandan kulislerde bazı kulüplerin TFF'nin olağanüstü seçime giderek hem Merkez Hakem Kurulu (MHK) hem Tahkim Kurulu hem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) hem de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) yapısının değiştirilmesini istediği konuşuluyor.

Değişim isteğiyle harekete geçen kulüplerin başında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor bulunuyor. Bu kulüplerin haricinde, Galatasaray da dahil olmak üzere, diğer bazı kulüpler de TFF hukuk kurullarının son genel kurulda alınan karar doğrultusunda bir an önce değiştirilerek tarafsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savunuyor.

TFF'nin son mali ve idari genel kurulunda PFDK, Tahkim Kurulu ve UÇK'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda, bağımsız bir yapıya kavuşturulması kararı alınmıştı. Yapılan oylamada, bu değişikliğin bir sonraki TFF genel kurulunda yapılması da kararlaştırılmıştı ama bazı kulüpler bu değişimin olağanüstü seçimle bir an önce yapılması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Ajansspor



