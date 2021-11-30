Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek

30 Kasım 2021 Salı, 11:36

Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden ancak ligde istediği sonuçları alamayan ve zirvenin 14 puan uzağında kalan Galatasaray, Ocak ayında yapılacak transferlerle yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Sarı kırmızıların transfer gündemine birçok isim gelirken, Haber Global muhabiri Berk Göl, Galatasaray'ın 6 numara adayını açıkladı.

Berk Göl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır kaynaklarımdan da doğrulattım. Galatasaray'ın 6 numara için ilk adayı Al Ahly forması giyen Hamdi Fathi. Hamdi Fathi transferi gerçekleşmezse hedef yeniden Patrick Berg" ifadelerini kullandı.

HAMDİ FATHİ KİMDİR?

Mısırlı profesyonel futbolcu Hamdi Fathi'nin tam adı Hamdy Fathy Abdelhalim Abdelfattah'tır.

29 Ekim 1994 tarihinde doğan futbolcu, Mısır Premier Lig ekiplerinden Al Ahly takımının oyuncusudur.

Mısır Milli Takımı formasını da giyen Fathy, Milli Takım formasıyla ilk golünü 14 Ekim 2019'da Botswana'ya atmıştı.

Al Ahly'den önce Ala'ab Damanhour, ENPPI ve Petrojet takımlarının formalarını giydi.