Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek.
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