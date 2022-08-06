Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:30
Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
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Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek. 

 


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