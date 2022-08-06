Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:30

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek.