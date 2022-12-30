Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 17. haftasında MKE Ankaragücü'yle 4 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Burun yönetimindeki antrenmana, oyuncuların iki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Koşu ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, bir günlük iznin ardından 1 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
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