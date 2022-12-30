Fenerbahçeli yıldız İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılacak
Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, başarılı oyuncu İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.
Sezona Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalayacak.
İsmail Yüksek
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR UZATILACAK!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 23 yaşındaki futbolcunun 2025 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandı. Milli futbolcunun maaşında da iyileştirme yapılacak.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- Seçim tarihini belirlediler
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev