Fenerbahçeli yıldız İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılacak

30 Aralık 2022 Cuma, 22:12

Sezona Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalayacak.

İsmail Yüksek

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR UZATILACAK!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 23 yaşındaki futbolcunun 2025 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandı. Milli futbolcunun maaşında da iyileştirme yapılacak.

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.