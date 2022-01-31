Galatasaray Nef'te 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 8 kişi koronavirüse yakalandı. Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçı 14 Mart Pazartesi gününe ertelendi.
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.
Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.
Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.
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