Galatasaray, orta alana takviye yapacak

25 Ocak 2022 Salı, 13:54

Galatasaray'ın gündeminde transfer var. Kadroya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda öncelik gidecek oyuncularda.

TRT Spor'un aktardığına göre, Assunçao ile yollarını ayıran Galatasaray'da sırada Luyindama ve Yedlin var.

Christian Luyindama’nın, Belçika ekibi Antwerp ile satın alma opsiyonlu kiralık transferinin bitme aşamasında olduğu belirtildi.

De Andre Yedlin’in de ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, İnter Miami ve Orlando City ile temas halinde.

SAĞ BEK TRANSFERİ OMAR'A BAĞLI

Yedlin ile yolların ayrılması ile birlikte sağ bek transferinin Omar Elabdelloui’ye bağlı olduğu kaydedildi.

Omar’ın durumuna göre Galatasaray'ın, Fransa’dan bir sağ bek arayışı içinde olabileceği ifade edildi.

GALATASARAY, ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPACAK

Sarı kırmızılıların transferde yoğunlaştığı bölge ise orta alan.

Roma’dan Diawara, Stuttgart forması giyen Mangala ve Chelsea’de oynayan Barkley’in listede olduğu öğrenildi. Yönetimin önceliğini satın alma opsiyonlu kiralık olarak Amadou Diawara’ya vereceği gelen haberler arasında.

Galatasaray yönetimi diğer yandan da Gedson Fernandes transferinde çıkan pürüzü çözmeye çalışıyor. Gedson ile anlaşan Galatasaray’ın, Portekiz ekibi ile opsiyon konusunu çözüp resmi açıklamayı yapması bekleniyor.