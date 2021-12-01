Galatasaray’da Arda Turan takımla çalıştı
Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarını sürdürürken, kaptan Arda Turan takımla çalıştı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dört gruba ayrılan oyuncular, iki yarı alanda turnuva usulü çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sakatlığını atlatan Arda Turan, uzun bir aranın ardından bugün gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Altay maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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