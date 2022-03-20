Galatasaray'dan 'Kerem Aktürkoğlu' paylaşımı: Kart yok

20 Mart 2022 Pazar, 19:22

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, aşil tendonuna aldığı müdahalelerle iki kez yerde kaldı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem'in ayağının maç sonundaki halini paylaştı ve "Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok" ifadelerini kullandı.

Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok. pic.twitter.com/JmUyAqCvwV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 20, 2022

"AYAĞIM KIRILABİLİRDİ"

Hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaraylı oyuncu, maçın ardından “Sadece bir şey söylemek istiyorum. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem ağabeyimiz saha içerisinde bize birader diye hitap ederken pozisyonu sorduğumuzda “bakıldı” diyor, tepki gösteriyor. Bu pozisyona nasıl bakıldı? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Bunlar nasıl değerlendiriliyor? Galatasaray takımına karşı pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Gaziantep FK galip geldi; ama sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum, bana yakışan bir şey değil. Ama birilerinin bunları söylemesi gerekiyor ki bize olan tavır belki değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onlardan bize gelen tavırlar çok farklı. VAR'a 30 saniyede bakılıyor, bize penaltı olacakken 3-4 dakikada karar alınıyor” diye konuştu.