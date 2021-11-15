Galatasaray'ın '1' numaralı sorunu! Devre arasında kaleci aranıyor...
Gençlerle kabuk değiştiren Galatasaray, kalecilerden yana dertli. Muslera 21 maçın 7'sinde gol yemedi, ortalaması 1'in üzerinde. İsmail ve Berk güven vermiyor. Fatih eldiven giymeyi unuttu. Devre arasında kaleci takviyesi sarı-kırmızılıların gündeminde.
Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde, özellikle genç ve yerli oyuncularından verim almaya başlayan Galatasaray, 9 numaraların katkı yapamamasının sıkıntısını çekiyor. Sarı kırmızı ekipre 9 numara katkısı kadar dikkat çeken önemli bir sorunuda kaleci problemi.
Sözcü gazetesinin haberine göre, Muslera'nın bu sezonki istikrarsızlığı baş ağrıtıyor. 21 maçın 7'sinde gol yemeyen, hatalarıyla dikkat çeken, maç başı ortalaması 1'in üzerinde (1.19) olan Uruguaylı kaptanın yedekleri de sarı-kırmızılıları tatmin etmiyor. Üç yedek de yeterli seviyede değil.
KALECİ ARANIYOR
Son olarak İsmail Çipe, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hata ile Fatih Terim'in gazabına uğramıştı. İsmail ve Berk, bu sezon birer Avrupa Ligi maçında kaleye geçti.
Fatih, 12 Ocak'ta Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa karşılaşmasından beri resmi maç görmedi. Cimbom'un, ocak ayındaki ara transfer döneminde kaleye bir takviye yapması bekleniyor.
Bu konudaki sıkıntı ise 'formda' Muslera'yı aratmayacak seviyede yerli bir eldivenin transferinin çok zor olması.
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