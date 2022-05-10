Galatasaraylı Berkan Kutlu: 'Bu sezonu unutmalıyız'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın futbolcuları Berkan Kutlu ve Bafetimbi Gomis, obeziteye dikkat çekmek amacıyla çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan genç futbolcu, Galatasaray'ın geçirdiği kötü sezona atıfta bulunarak bu sezonu arkalarında bırakmaları gerektiğini belirtti.
Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Bafetimbi Gomis, "Obeziteye Gol Atıyoruz" etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.
Bir hastanede düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uzman Doktor Ömer Avlanmış, obezitenin çocukluk yaşlarında başladığını ve Türkiye'nin obezite konusunda dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Obezite çocukluk çağında başlayan ve en büyük sağlık sorunlarından biri. Gerekli önlemler alınmazsa kalp ve tansiyon gibi onlarca hastalıkla bizi tehdit eder hale geliyor. Çağımızın en büyük problemi obeziteye vurgu yapmak için destek olan Galatasaray Kulübü'ne ve futbolcularına teşekkür ederim"diye konuştu.
"BU SEZONU UNUTMALIYIZ"
Obezitenin çok önemli bir sağlık problemi olduğunu kaydeden Berkan Kutlu, "Obezitede ilk sıralarda yer aldığımızı bilmiyordum. Bunu değiştirmenin bizim elimizde olduğunun farkında olmamız lazım. Ne kadar ses getirebilirsek, ne kadar farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Umarım bu organizasyon da farkındalığa sebep olur" ifadelerini kullandı.
Berkan bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini kaydederek, "Sezon bittikten sonra gerekli planlamalar yapılacaktır. Her şeyimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.
Bafetimbi Gomis ise çocukların yemelerine dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, "Türkiye'nin obezitede bu seviyede olduğunu bilmiyordum. Türk mutfağı çok güzel ve obeziteye davetiye çıkarıyor. Geleceğin futbolcular, basketbolcuları olacak çocukların yemesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin obezite savaşında yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.
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