Galatasaraylı Lucas Torreira için 'ayrılık' iddiası!
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sezon sonu sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyebilir. Uruguaylı futbolcu gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin listesine girdi.
Daily Cannon'un haberine göre, sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri, AC Milan'ın oyuncuyla ilgilendiğini Galatasaray'a iletti.
Torreira'nın ocak ayında ayrılmak istediğine dair haberler yayılmıştı. Uruguaylı futbolcu sezon sonu Türkiye kariyerine son verip yeniden İtalya'da forma giyebilir.
Lucas Torreira
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Uruguaylı futbolcunun, sarı-kırmızılılar ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray forması giydiği 23 resmi maçta 1 asistlik katkı sağladı.
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