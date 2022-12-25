Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 08:57
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Aralık Pazar günü Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.


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