Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Aralık 2022 Pazar, 08:57

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Aralık Pazar günü Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Gaziantep - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.