Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk olacak.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Aralık Pazar günü Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.
Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.
Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.
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